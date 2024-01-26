-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يتلقى مكالمة من رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني
رياضة

“زكرينيو” يطمح إلى تدريب الخضر

الشروق أونلاين
  • 590
  • 0
“زكرينيو” يطمح إلى تدريب الخضر

عرض المدير الفني الجزائري، نور الدين زكري، خدماته على المنتخب الوطني من أجل قيادته خلال الفترة المقبلة. وقال نور الدين زكري في حصة “كلام مباشر” للزميل قادة بن عمار التي تبثها “الشروق نيوز”: “سأعرض مسيرتي على رئيس الفاف وليد صادي لتدريب المنتخب الوطني الجزائري”.

وأضاف مدرب مولودية الجزائر السابق : “لدي مشروع رائع للمنتخب الوطني ولا أحد من المدربين الجزائريين يملك نفس الشهادات التدريبية التي أملكها. وتابع نور الدين زكري: “هيرفي رونارد مدرب لا يصلح للمنتخب الجزائري وأنا أفضل منه”.

مقالات ذات صلة
المنتخب الوطني يعود من كوت ديفوار

المنتخب الوطني يعود من كوت ديفوار

بن ناصر يعتذر إلى الجزائريين

بن ناصر يعتذر إلى الجزائريين

هذه الأسماء المرشحة لخلافة جمال بلماضي

هذه الأسماء المرشحة لخلافة جمال بلماضي

مدرّب نيس يتحدّث عن مصير عطال

مدرّب نيس يتحدّث عن مصير عطال

بوعناني يستلم عرضا لِتغيير الأجواء

بوعناني يستلم عرضا لِتغيير الأجواء

المدرّب رونار يردّ بِخصوص تدريب منتخب إفريقي

المدرّب رونار يردّ بِخصوص تدريب منتخب إفريقي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد