“زكرينيو” يطمح إلى تدريب الخضر

عرض المدير الفني الجزائري، نور الدين زكري، خدماته على المنتخب الوطني من أجل قيادته خلال الفترة المقبلة. وقال نور الدين زكري في حصة “كلام مباشر” للزميل قادة بن عمار التي تبثها “الشروق نيوز”: “سأعرض مسيرتي على رئيس الفاف وليد صادي لتدريب المنتخب الوطني الجزائري”.

وأضاف مدرب مولودية الجزائر السابق : “لدي مشروع رائع للمنتخب الوطني ولا أحد من المدربين الجزائريين يملك نفس الشهادات التدريبية التي أملكها. وتابع نور الدين زكري: “هيرفي رونارد مدرب لا يصلح للمنتخب الجزائري وأنا أفضل منه”.