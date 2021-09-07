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رياضة

زكريني: الحكم حرم محرز من ركلة جزاء وغياب “الفار” لغز

علي بهلولي
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زكريني: الحكم حرم محرز من ركلة جزاء وغياب “الفار” لغز

حرم حكم الساحة البوتسواني جوشوا بوندو المنتخب الوطني الجزائري، من ركلة جزاء لا غبار عليها أمام المضيف البوركينابي.

جاء ذلك بعد “تعاميه” عن اعتداء خشن من أحد لاعبي بوركينا فاسو ضد المهاجم الجزائري رياض محرز، داخل منطقة العمليات. في الأنفاس الأخيرة لِمواجهة المنتخبَين بِرسم تصفيات كأس العالم 2022.

ويعتقد الحكم الدولي الجزائري السابق محمد زكريني، أن محرز كان يستحقّ ركلة جزاء، في تصريح أدلى به سهرة الثلاثاء للتلفزيون العمومي الجزائري.

وأوضح زكريني أن اللاعب البوركينابي تعمّد عرقلة قائد “الخضر”، وكاد يسحق قدم محرز. ما يفيد أن الحكم أساء تقدير اللّقطة، لمّا اكتفى بِإعلان ركلة زاوية (ركنية) للجزائريين. وحال دون استفادة أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي من ركلة جزاء، كان يُمكن أن تمنح لهم فوزا ثمينا.

وتساءل محمد زكريني عن سرّ غياب تقنية الفيديو (الفار)، التي تُوضّح إلى حدّ كبير عرقلة محرز داخل منطقة العمليات.

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التعليقات
1
  • وحيد

    نتيجة مقبولة هو فك الضغط الكبير على المنتخب والتركيز عليه من كل النواحي وهناك خلل وشيئا ما على كوش تداركه ومهما كنت حزين تذكر ان هناك شعوب شجعت 29 منتخب ضد الجزائر 🇩🇿وفى كل مرة يخيب أملهم

    -7

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