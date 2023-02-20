زكري: المولودية غارقة في “البريكولاج” وإدارتها تحتكر كل شيء

وجّه التقني المُثير للجدل نور الدين زكري انتقادات لاذعة إلى إدارة نادي مولودية الجزائر.

وقال التقني زكري إن الترقيع (البريكولاج) ما زال فلسفة عميد الأندية الجزائرية، رغم أن المكان الحقيقي للمولودية هو مقدّمة المشهد الإفريقي.

وأضاف في أحدث ظهور إعلامي له عبر قناة “الشروق نيوز”، أن رئيس نادي مولودية الجزائر (الحاج رجم) اتّصل به في الصيف الماضي، وتحدّثا عن أهداف الفريق في موسم 2022-2023. ثم افترقا بِطريقة أشبه بِاللّقاءات الودّية التي تجمع بين الأصدقاء في “النوادي والمنتجعات” (حتّى لا يُقال المقاهي الشعبية!).

وتابع زكري يقول إنه لمس في إدارة المولودية بعض السلوكات الرياضية السلبية، مثل تعيين مدرب، ثم يجلبون له لاعبين جدد، ويفرضون عليه بعض الأشخاص لِيعمل إلى جانبهم.

وما هو معمول به في الأندية الأوروبية المحترفة أن المدرب هو مَن يجلب المساعدين، وأيضا اللاعبين الذين يحتاجهم فريقه. أما الإدارة، فمهمّتها توفير الإمكانيات المطلوبة، والإشراف من بعيد. ثم تقييم الحصيلة عند إسدال الستار، واتّخاذ القرارات المناسبة.

وكان التقني الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، قد صرّح في أحدث ظهور إعلامي له، أنه أصرّ على أن يختار المدير الرياضي بِنفسه، بدلا من أن تجلبه الإدارة. لِأن المدير الرياضي هو المُكلّف بِشراء وبيع لاعبي النادي، ويجب أن يتّخذ القرارات بناءً على طلبات المدرب وليس الإدارة.

ورغم مرور نصف الموسم فقط، إلّا أن إدارة نادي المولودية عيّنت 3 مدربين: البوسني فاروق خادزبيغيتش، والتونسي فوزي البنزرتي، ثمّ مواطنه رضوان الفالحي.