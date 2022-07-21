زلة لسان تكشف إصابة بايدن بالسرطان والبيت الأبيض يوضح (فيديو)

كشفت زلة لسان عن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمرض السرطان، حسب ما أفادت صحيفة “نيويورك بوست”.

وأثار بايدن، الأربعاء، الالتباس خلال خطاب حول الاحتباس الحراري في ماساتشوستس، وحديثه عن الآثار الصحية للانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في مدينة كليمونت.

وقال الرئيس الأمريكي: “لهذا السبب أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابين بالسرطان ويفسر لماذا كانت ولاية ديلاوير تعاني من أعلى معدلات الإصابة بالسرطان في البلاد”.

على إثر ذلك قام الصحفيون بتوجيه سؤال للبيت الأبيض حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي قد أعلن أنه مصاب بالسرطان؟

وأعاد أحد المسؤولين هناك لفت النظر إلى تغريدة نشرها مدقق الحقائق في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، غلين كسلر، والتي قال فيها إن بايدن كان يعاني من أحد أنواع سرطان الجلد غير الميلانينية وتم استئصال الكتلة الخبيثة قبل أن يصبح رئيسا.

ورد المسؤول بوضوح على الأسئلة قائلا: “لذلك لا” (الرئيس لم يعلن عن إصابته بالسرطان ولم يصدر إعلانا صحيا في كلمته)، وفقا لشبكة سي أن أن.

وقام عدد من المغردين ووسائل الإعلام الرسمية (غير الأمريكية) وغير الرسمية بنشر الفيديو، وأشاروا إلى أن بايدن أعلن فيه إصابته بالسرطان، الأمر الذي نفاه البيت الأبيض.

وبايدن (79 عاما) هو أكبر رئيس للولايات المتحدة، وكثيرا ما تكون صحته الجسدية والعقلية محل نقاش عام. ومع ذلك، يقول إنه يعتزم السعي للحصول على فترة ولاية ثانية في عام 2024.

وأشار المدافعون عنه إلى أنه يعاني لسنوات من الزلات أو التصريحات غير الدقيقة.