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زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي.. والبيت الأبيض مصدوم

الشروق أونلاين
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زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي.. والبيت الأبيض مصدوم
أرشيف
الرئيس الأمريكي جو بادين

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان جديدة خلال حديثه في كونيتيكت على ضرورة تشديد الرقابة على انتشار الأسلحة الفردية بالولايات المتحدة.

وفي جو حماسي، ختم بايدن كلمته بعبارة “فليحفظ الله الملكة”، ما أثار استغراب الحاضرين والصحافة عمن يقصد الرئيس بعبارة الملكة.
ولاحقا، ذكر بيان المكتب الصحافي في البيت الأبيض، أن آخر ما تحدث به بايدن هو “حفظ الله الملكة”.

وأكد البيت الأبيض أن تجمع صحافييه “ليس لديهم أدنى فكرة”، حول دوافع تحدث الرئيس الأميركي بهذه العبارة.

ومثل هذه العبارة لا تتناسب نهائياً مع السياق الذي يخطب به بايدن، بالإضافة إلى ذلك، هذه العبارة هي بمثابة تسمية النشيد الوطني البريطاني، ولكن في الوقت الحالي هناك ملك رجل على العرش.

واشتهر بايدن خلال إطلالاته في الأشهر الماضية بنسيان الأسماء التي يريد الحديث عنها أو في خروجه عن صلب الموضوع الذي يتكلم عنه، وذلك ما أثار انتقادات واسعة حول أهليته للترشح لرئاسة البلاد لولاية ثانية.

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