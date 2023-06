زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي.. والبيت الأبيض مصدوم

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان جديدة خلال حديثه في كونيتيكت على ضرورة تشديد الرقابة على انتشار الأسلحة الفردية بالولايات المتحدة.

وفي جو حماسي، ختم بايدن كلمته بعبارة “فليحفظ الله الملكة”، ما أثار استغراب الحاضرين والصحافة عمن يقصد الرئيس بعبارة الملكة.

ولاحقا، ذكر بيان المكتب الصحافي في البيت الأبيض، أن آخر ما تحدث به بايدن هو “حفظ الله الملكة”.

BIDEN: “God save the Queen!”

He’s in Connecticut. And the Queen is dead…

pic.twitter.com/dfJKrR595x

— Benny Johnson (@bennyjohnson) June 16, 2023