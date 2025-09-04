زلزال أفغانستان.. عدد الضحايا يتجاوز 2200 قتيل  

تجاوزت حصيلة الزلزال الذي ضرب مناطق في شرق أفغانستان 2200 قتيل و3600 جريح، وفق أرقام محدثة نشرتها حكومة طالبان الخميس.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة حمدالله فطرت إن الحصيلة في ولاية كونار وحدها بلغت 2205 أشخاص و3640 جريحاً، مشيراً إلى أن عمليات الانقاذ مستمرة.

وأكد فطرت أن “جهود الإنقاذ لا تزال مستمرة” في المناطق التي ضربها الزلزال الأعنف وبلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر.

ومن جهتها، حذرت الأمم المتحدة من أن الزلزال القوي الذي ضرب شرق أفغانستان، وأسفر عن مقتل أكثر من 2200 شخص، قد يؤثر على “مئات الآلاف” من الأشخاص، منبهة من ارتفاع كبير في عدد الضحايا.

والاثنين 2 سبتمبر الجاري، أعلنت الحكومة الأفغانية، أن أكثر من 800 شخص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 2700 آخرين في شرق أفغانستان، الذي ضربه زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريشتر خلال الليل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد أن الزلزال تسبب في مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة أكثر من 2700.

وقال مجاهد في مؤتمر صحفي في كابل، إنه تم تسجيل 800 قتيل و2500 مصاب في ولاية كونار وحدها، إضافة إلى 12 قتيلا و255 مصابا في ولاية ننغرهار المجاورة، حيث كان مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات فقط.

وصباح الاثنين، وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي إف زد) إن زلزالا بقوة 6 درجات هز منطقة جنوب شرق أفغانستان، في حين نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن الزلزال تسبب في مقتل 622 شخصا وإصابة أكثر من 1500.

وقال المركز الألماني إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

كما ذكر التلفزيون الوطني الأفغاني (آر.تي.إيه) في وقت سابق إن الزلزال خلّف أكثر من ألف جريح، فيما قالت سلطات الصحة في حكومة طالبان في كابل إنها لا تزال تعمل على تأكيد العدد الرسمي للقتلى مع العمل على الوصول إلى المناطق النائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية في بيان: “عدد القتلى والمصابين مرتفع، لكن نظراً لصعوبة الوصول إلى المنطقة فإن فرقنا لا تزال في الموقع”.

وأدى الزلزال لتدمير قرى بالكامل، تم بناؤها بهياكل مصنوعة من الطمي الهش والأحجار.

وأعاقت الانهيارات الأرضية الطرق الرئيسية، في حين فاقم انقطاع الاتصالات من صعوبة جهود الإنقاذ في المناطق المتضررة.