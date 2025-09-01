زلزال أفغانستان.. 800 قتيل والبحث مستمر عن ناجين

أعلنت الحكومة الأفغانية، الاثنين، أن أكثر من 800 شخص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 2700 آخرين في شرق أفغانستان، الذي ضربه زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريشتر خلال الليل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد أن الزلزال تسبب في مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة أكثر من 2700.

وقال مجاهد في مؤتمر صحفي في كابل، إنه تم تسجيل 800 قتيل و2500 مصاب في ولاية كونار وحدها، إضافة إلى 12 قتيلا و255 مصابا في ولاية ننغرهار المجاورة، حيث كان مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات فقط.

وصباح الاثنين، وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي إف زد) إن زلزالا بقوة 6 درجات هز منطقة جنوب شرق أفغانستان، في حين نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن الزلزال تسبب في مقتل 622 شخصا وإصابة أكثر من 1500.

وقال المركز الألماني إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

كما ذكر التلفزيون الوطني الأفغاني (آر.تي.إيه) في وقت سابق إن الزلزال خلّف أكثر من ألف جريح، فيما قالت سلطات الصحة في حكومة طالبان في كابل إنها لا تزال تعمل على تأكيد العدد الرسمي للقتلى مع العمل على الوصول إلى المناطق النائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية في بيان: “عدد القتلى والمصابين مرتفع، لكن نظراً لصعوبة الوصول إلى المنطقة فإن فرقنا لا تزال في الموقع”.

وأدى الزلزال لتدمير قرى بالكامل، تم بناؤها بهياكل مصنوعة من الطمي الهش والأحجار.

وأعاقت الانهيارات الأرضية الطرق الرئيسية، في حين فاقم انقطاع الاتصالات من صعوبة جهود الإنقاذ في المناطق المتضررة.