زلزال المغرب.. الاتحاد الجزائري للجيدو يُطمئن

طمأن الاتحاد الجزائري للجيدو، السبت، أسر مُصارعي المنتخب الوطني الذين يُشاركون حاليا في البطولة الإفريقية لِهذه الرّياضة بِالمغرب.

وقال اتحاد الجيدو الجزائري في بيان له: “الاتحادية الجزائرية للجيدو تُطمئن الشعب الجزائري و الأسرة الرياضية على سلامة الوفد والمنتخب الوطني الجزائري للجيدو، المُتواجد بِالمغرب في فعّاليات بطولة إفريقيا للأمم، على إثر الزلزال الذي ضرب المغرب”.

وكان المنتخب الوطني الجزائري للجيدو قد افتكّ ذهبيتَين، بِواسطة المُصارعَين: مسعود دريس في وزن أقلّ من 73 كلغ، وأمينة بلقاضي في صنف أقلّ من 63 كلغ.

وارتفعت الغلّة مساء السبت إلى ثلاث ذهبيات، وكان وراء الميدالية الأخيرة من المعدن النّفيس المُصارع مصطفى ياسر أبو عمّار (الصورة المُدرجة أدناه)، في وزن أقلّ من 100 كلغ.