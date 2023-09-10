زلزال المغرب ليس الأعنف.. أقوى الزلازل التي هزت العالم في الربع قرن الأخير!

كشفت تقارير إخبارية أن زلزال المغرب المميت الذي ضربه، في وقت متأخر من مساء الجمعة، لم يكن أعنف الزلازل التي هزت العالم في الربع قرن الأخير.

وأورد موقع الحرة قائمة ببعض الزلازل الأكثر دموية خلال الـ 25 سنة الماضية وهي:

ـ 8 سبتمبر 2023: زلزال بقوة 6.8 درجات بمقياس ريختر، يهز عدة مناطق بالمغرب، ويقتل أكثر من ألفي شخص، وإصابة وتشريد الآلاف. وحتى الآن لم تتضح الحصيلة النهائية للضحايا.

ـ 6 فبراير 2023: زالزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، يهز مناطق واسعة في جنوب تركيا وشمال سوريا، وقد أدى إلى مقتل أكثر من 21,600 شخص، وفقا لوكالة “أسوشييتد برس”.

ـ 25 أفريل من عام 2015: قُتل أكثر من 8800 شخص في نيبال، بسبب زلزال بقوة 7.8 درجات.

دمار خلفه زلزال ضرب الفلبين فيفري الماضي.

ـ 11 مارس 2011: تسبب زلزال بقوة 9.0 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان، في حدوث تسونامي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 18,400 شخص.

ـ 12 جانفي 2010: ضرب هايتي زالزال عنيف بقوة 7.0 درجات، وقد قدرت السلطات المختصة عدد القتلى بنحو 316 ألف نسمة، لكن حجم الدمار جعل من المستحيل إجراء إحصاء دقيق.

ـ 12 ماي 2008: ضرب زلزال بقوة 7.9 درجات شرق مقاطعة سيتشوان في الصين، مما أدى إلى مقتل أكثر من 87,500 شخص.

ـ 27 ماي 2006: لقي أكثر من 5700 شخص حتفهم عندما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات جزيرة جاوة في إندونيسيا.

ـ 8 أكتوبر 2005: هز زلزال بقوة 7.6 درجات منطقة كشمير في باكستان، مما أدى إلى وفاة أكثر من 80 ألف شخص.

ـ 26 ديسمبر 2004: وقع زلزال بقوة 9.1 درجة قبالة سواحل سومطرة بإندونيسيا، متسببا بتسونامي هائل أوقع أكثر من 230 ألف قتيل في سواحل 12 بلدا، من بينهم 170 ألفا في إندونيسيا، وانطلقت الأمواج العاتية بسرعة 700 كلم في الساعة ووصل ارتفاعها إلى 30 مترا.

ـ 26 ديسمبر 2003: ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة الجزء الجنوبي الشرقي من إيران، مما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص.

ـ 26 جانفي 2001: زلزال بقوة 7.6 درجة يهز ولاية غوغارات الهندية، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 20 ألف شخص.

ـ 17 أوت 1999: زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب إزميت التركية، ويتسبب في مقتل حوالي 18 ألف شخص.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب الذي بلغت شدته 6.8 درجة، أقوى زلزال يضرب هذا الجزء من شمال إفريقيا منذ أكثر من قرن، لكن بالعودة إلى أرشيف الأحداث نجد أنه بمثل قوة زلزال بومرداس الذي هز الجزائر بتاريخ 21 ماي 2003.

وتسبب زلزال الجزائر بوفاة 2,266 شخص وإصابة 10,261 آخرين وقد تضرر أو انهار أكثر من 1,243 بناء بالإضافة إلى تضرر البنى التحتية في جميع الولاية خاصة زموري ،بومرداس ، قورصو ، الثنية وحتى الجزائر العاصمة. كما أدى إلى تضرر كوابل الاتصال البحرية أيضاً وقُدرت الأضرار بما يقارب 100 مليون دولار أمريكي.