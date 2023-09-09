زلزال المغرب..هذه حقيقة فيديو انهيار مبنى سكني بالدار البيضاء!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا وثق لحظة انهيار مبنى سكني، وقالوا أنه وقع جراء الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب.

وانتشر مقطع يظهر انهيار منزل بمدينة الدار البيضاء، وربطه مغردون بأنه بسبب الزلزال الذي شمل مدن مختلفة من المغرب، والذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر.

والدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد، كانت من بين المدن التي ضربتها الهزة الأرضية مساء الجمعة، وأكدت وزارة الداخلية المغربية سقوط ما لا يقل عن 296 شخصا وإصابة 135 آخرين حتى الساعة الثانية من فجر السبت.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشره موقع الحرة فإن الفيديو لا علاقة له بالزلزال الأخير، وانهيار المنزل يعود لفترة سابقة.

وأوضح الصحفي المغربي الفرنسي، محمد واموسي، الذي يشغل مهمة مدير مكتب تلفزيون دبي ووكالة أنباء الإمارات في العاصمة الفرنسية باريس، وهو أيضا رئيس المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات ومقره بروكسل، عبر “إكس” إن الفيديو يعود لانهيار منزل آيل للسقوط ولا علاقة له بالزلزال.

ويقع المنزل في الحي المحمدي وهو حي شهير بالمدينة، لكنه قديم ولا يعود للزلزال الأخير.

وأظهر بحث أجراه موقع “الحرة” أن الفيديو نشرته وسائل إعلام عدة في عام 2022، لانهيار منزل “فارغ”.

وضرب زلزال عنيف عدّة مدن في المغرب في وقت متأخر من مساء الجمعة، مخلّفا وفاة 632 شخصا في حصيلة أولية.

وقال مسؤول في المعهد المغربي للجيوفيزياء لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد إن الزلزال هو الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن.

وحدّد مركز الهزة التي سجّلت في حدود الساعة 23:11 بالتوقيت المحلي، وبلغت شدّتها 7 درجات على سلم ريجتر، بقرية إيغيل في إقليم الحوز بمدينة مراكش.

وقد شعر بالهزة الأرضية سكان المدن الواقعة في محيط 400 كيلومتر من المركز، كما أعقبتها عدّة هزات ارتدادية، وفق المصدر.