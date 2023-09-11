زلزال المغرب.. هل ألقت الأمواج سفنا على الساحل؟

تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مباشرة عقب زلزال المغرب، صورة قيل إنّها تُظهر سُفُناً ألقتها الأمواج على الساحل بسبب قوّة اهتزاز الأرض.

تظهر في الصورة سفن اجتاحت اليابسة واستقرّت بين مبان وسط دمار وركام، وجاء في التعليقات المرافقة ما يوحي أو يدّعي صراحة أن الصورة مأخوذة في المغرب في وقت متأخر من مساء الجمعة عقب الزلزال العنيف الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص، إضافة إلى مئات المصابين وأضرار ماديّة جسيمة.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الصورة لا علاقة لها بزلزال المغرب، حيث ذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا أقوى زلزال يضرب المملكة. لكن لم يصدر أي خبر عن موجات مدّ اجتاحت أياً من السواحل المغربية حتى تاريخ صدور هذا التقرير ظهر السبت.

ما حقيقة الصورة؟

أرشد التفتيش عن الصورة على محرّكات البحث إلى أنها منشورة في العام 2011، ما ينفي أن تكون مصوّرة في المغرب في الساعات الماضية، مثلما ادّعت المنشورات أو أوحت.

ونُشرت الصورة في الثاني عشر من مارس 2011 على موقع وكالة “أسوشيتد برس”.

وأوضح موقع الوكالة أن الصورة التُقطت في منطقة مياغي في اليابان بعد الزلزال الشهير وموجات المدّ البحريّ (تسونامي) المدمّرة التي تلته.

وآنذاك، وتحديداً في 11 مارس من ذاك العام، دُمّرت محطّة فوكوشيما دايتشي للطاقة النوويّة عقب الزلزال وموجات المدّ البحريّ. وأسفر الحادث عن مقتل 18 ألف شخص.