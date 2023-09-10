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زلزال المغرب يلحق أضرارا بأسوار مراكش الأثرية (فيديو)

الشروق أونلاين
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زلزال المغرب يلحق أضرارا بأسوار مراكش الأثرية (فيديو)
ح.م
انهيار جزء من أسوار مراكش الأثرية

تداولت مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام دولية مقاطع فيديو وصورا تظهر تضرر الأسوار الأثرية بمدينة مراكش، جراء الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة في وقت متأخر من الجمعة.

وتظهر المشاهد المتداولة تساقط أجزاء من الجدران التاريخية التي تحيط بالمدينة القديمة، إثر وقوع زلزال بشدّة 7 درجات على سلم ريجتر.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب مساء الجمعة، إلى 2012 وفاة و2059 إصابة، بينها 1404 حالات حرجة وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية.

وقررت الجزائر يوم السبت، فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدّة مناطق من المغرب.

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