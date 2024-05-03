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زلزال بشدة 6 درجات يضرب الفلبين.. وهذا ما قاله العالم الهولندي

الشروق أونلاين
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زلزال بشدة 6 درجات يضرب الفلبين.. وهذا ما قاله العالم الهولندي
أرشيف

ضرب زلزال بشدة 6 درجات وسط الفلبين، الجمعة، مع توقع حدوث أضرار وهزات ارتدادية متزامنة معه.

وبعد حدوث الزلزال بدقائق، كتبت الهيئة الفلكية التي يرأسها راصد الزلازل الهولندي غرانك هوغربيتس SSGEOS على حسابها الرسمي في “إكس” أن المنطقة التي شهدت زلزال اليوم كان قد تم تحديدها يوم 29 من أفريل على أنها منطقة معرضة للتعرض لهزة أرضية في حدود الـ6 درحات.

وأطل منذ أيام الخبير الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، الذي صدف أن صدقت توقعاته قبل أيام قليلة بوقوع زلازل وهزات أرضية في كل من تايوان واليابان وإندونيسيا، وأطلق تحذيراً جديداً.

وكتب عبر منصة “إكس”، الأربعاء، “لقد شهدنا العديد من التقلبات الجوية في الأيام القليلة الماضية.. ويمكن أن يشير هذا إلى اضطرابات زلزالية القادمة”.

كما أشار إلى أن المناطق المحتمل وقوع زلازل فيها هي تقريبية، وهي ستكون في الأميركيتين (الشمالية والجنوبية) وذلك بحسب صور توضيحية نشرها على حساب “SSGEOS” الذي يرأسهه وهي الهيئة المختصة بأبحاث رصد الهندسة بين الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي.

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