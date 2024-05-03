زلزال بشدة 6 درجات يضرب الفلبين.. وهذا ما قاله العالم الهولندي

ضرب زلزال بشدة 6 درجات وسط الفلبين، الجمعة، مع توقع حدوث أضرار وهزات ارتدادية متزامنة معه.

وبعد حدوث الزلزال بدقائق، كتبت الهيئة الفلكية التي يرأسها راصد الزلازل الهولندي غرانك هوغربيتس SSGEOS على حسابها الرسمي في “إكس” أن المنطقة التي شهدت زلزال اليوم كان قد تم تحديدها يوم 29 من أفريل على أنها منطقة معرضة للتعرض لهزة أرضية في حدود الـ6 درحات.

Felt #earthquake M 5.7 – LEYTE, PHILIPPINES – 2024-05-03 10:16:27 UTC – 39KM

(region marked 29 April) pic.twitter.com/YlClGoEppf — SSGEOS (@ssgeos) May 3, 2024

وأطل منذ أيام الخبير الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، الذي صدف أن صدقت توقعاته قبل أيام قليلة بوقوع زلازل وهزات أرضية في كل من تايوان واليابان وإندونيسيا، وأطلق تحذيراً جديداً.

وكتب عبر منصة “إكس”، الأربعاء، “لقد شهدنا العديد من التقلبات الجوية في الأيام القليلة الماضية.. ويمكن أن يشير هذا إلى اضطرابات زلزالية القادمة”.

Check out @ssgeos for an approximation of potential regions. https://t.co/WCxb03b29J — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) May 1, 2024

كما أشار إلى أن المناطق المحتمل وقوع زلازل فيها هي تقريبية، وهي ستكون في الأميركيتين (الشمالية والجنوبية) وذلك بحسب صور توضيحية نشرها على حساب “SSGEOS” الذي يرأسهه وهي الهيئة المختصة بأبحاث رصد الهندسة بين الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي.