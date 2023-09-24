زلزال بشدة 8.5 درجة خلال الساعات القادمة.. الخبير الهولندي في تحذير جديد

جدد الخبير الهولندي، فرانك هوغربيتس، السبت، تحذيره من زلزال عنيف قد تصل قوته لـ 8.5 درجة على سلم ريشتر، وذلك خلال الساعات القادمة.

وأعاد هوغربيتس نشر تحذير من الهيئة الجيولوجية ssgeos، التي يتبع لها، على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، حذرت فيها من أنه: “يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر”.

وأضاف: “من المرجح أن تحدث مجموعات من الهزات القوية ما بين 26 و28 سبتمبر، قد تصل إلى 6 درجات” على مقياس ريشتر.

التحذير شمل عدة احتمالات لقوة الزلزال القوي المتوقع، محدداً نسبة ما بين 50% إلى 70% لحدوث زلزال تتراوح قوته ما بين 7 إلى 8.5 درجات على مقياس ريشتر.

وبعد أخذ ورد حول توقعاته الأخيرة، قرر عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس توضيح الالتباسات حول توقعاته لحدوث تسونامي.

وغرد على منصة “إكس” قائلا: “يبدو أن هناك الكثير من الارتباك والمعلومات الخاطئة فيما يتعلق بتحليلي وتوقعاتي السابقة. سأوضح ذلك في التحديث القادم، والذي من المفترض أن يكون متاحًا بعد ظهر اليوم”.

وفي رد سابق لمنصته حول الموضوع نفسه أوضح أن “هوغربيتس لم يتوقع حدوث تسونامي في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر.

وكان الخبير الهولندي المثير للجدل، قد كشف الأربعاء 20 سبتمبر، عن معلومات صادمة للعالم بشأن توقعه حدوث زلزال أقوى في الأيام القليلة القادمة.

ونشر هوغربيتس تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، مرفقة بخريطة كتب عليها: “كما هو موضح في أحدث التوقعات، فإن تقارب الكواكب والقمر في يوم 19 الجاري يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى قادم”.

وكان هوغربيتس قد رجح سابقا حدوث بعض التجمعات من الهزات القوية في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر تقريبًا، كما اعتبر أن الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر قد تشهد نشاطا زلزاليا قوياً نسبياً.

وفي السياق ضرب زلزال بقوة تجاوزت الـ 4 درجات على مقياس ريشتر مصر وشرق ليبيا، فجر الأربعاء 20 سبتمبر، ولم ترد أنباء عن تسجيل خسائر.

وأفاد المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية، في بيان، بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية على بعد 265 كيلومتراً شمال غربي مرسى مطروح بشمال غربي مصر.

وأضافت أن الزلزال وقع الساعة 04:33 بالتوقيت المحلي (01:33 بتوقيت غرينتش).

يذكر أن الخبير الهولندي كان قد أثار الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، بعدما نشر عبر حسابه على منصة “إكس” تنبؤاته بهزة قوية “ما بين 5 إلى 7 سبتمبر”، وهو ما وقع في المغرب، مساء الجمعة 8 سبتمبر.

ويعود اسم عالم الزلازل الهولندي الظهور مجددا في واجهة الأحداث، بعد حدوث زلزال في أي مكان من العالم، خاصة إذا كان قد تنبأ بتلك الهزة التي حدثت قبلها بأيام.

ويؤكد العلماء ويصرون على أنه لا يمكن بأي طريقة التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية.