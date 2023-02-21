زلزال بشدّة 5.2 درجات في إيران

سجّل زلزال بشدّة 5.2 درجات على مقياس ريجتر صباح الثلاثاء، في محافظة فارس جنوبي إيران، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وقالت وكالة فارس للأنباء، إن الهلال الأحمر الإيراني أعلن حالة التأهب في المنطقة المتضررة، من دون أن يصدر أي معلومات حول وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، في ضواحي بلدة درز التابعة لقضاء لارستان جنوب مدينة شيراز.

ويأتي زلزال إيران، ساعات قليلة بعد وقوع هزّتين جديدتين جنوبي تركيا مساء الإثنين، بلغت شدّتها 6.4 و5.8 درجات على سلّم ريجتر.

وحسب ما نقلته وكالة رويترز عن شهود عيان، فقد تسبّب الزلزال الذي حدّد مركزه بمنطقة هاتاي، في انهيار بعض المباني بالمنطقة. كما شعر سكان كلّ من سوريا وفلسطين ولبنان والأردن بالهزّة.