زلزال بشدّة 6 درجات يضرب سواحل نيوزيلندا

ضرب زلزال بشدّة 6 درجات على مقياس ريجتر يوم الأربعاء، قبالة سواحل نيوزيلندا، من أن ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وذكر معهد “جيونت” لمراقبة المخاطر الجيولوجية في نيوزيلندا، أن الزلزال وقع على بعد 45 كيلومترا من مدينة “جيرالدين”، وعلى عمق 8 كيلومترات.

وضرب الزلزال، وهو الأقوى في البلاد هذا العام، في حدود الساعة 9:14 صباحًا بالتوقيت المحلي. وقد أبلغ أكثر من 14 ألف شخص عن شعورهم بالهزة.

وتسبّب زلزال بقوة 6.3 درجات عام 2011، في مقتل 185 شخصا في مدينة كرايستشيرش بالجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا.

وتقع نيوزيلندا فوق حزام النار في المحيط الهادئ. وهي منطقة تلتقي فيها صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني معتبر.