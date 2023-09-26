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زلزال بشدّة 6.3 درجات يضرب شمال إندونيسيا

الشروق أونلاين
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زلزال بشدّة 6.3 درجات يضرب شمال إندونيسيا
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زلزال

ضرب زلزال بشدّة 6.3 درجة على مقياس ريختر صباح الثلاثاء، مقاطعة “سولاويزي” شمالي إندونيسيا.

وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، بأن مركز الزلزال وقع في البحر على بعد 36 كيلومترا جنوب شرق جزيرة “كاراتونج”، وعلى عمق 115 كيلومترا.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال، الذي وقع في منطقة تنتمي إلى حزام المحيط الهادئ المعروف باسم “حلقة النار”، حيث تلتقي العديد من الصفائح التكتونية.

ومطلع الشهر الجاري، أودى زلزال عنيف بشدّة قاربت 7 درجات، بالمغرب، بـأرواح ما يزيد عن 2900 شخصا، إلى جانب إصابة أكثر من 5600 شخص.

وقال مسؤول في المعهد المغربي للجيوفيزياء لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد إن الزلزال هو الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن.

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