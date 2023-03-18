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زلزال بشدّة 6.5 درجات في الإكوادور (فيديو)

الشروق أونلاين
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زلزال بشدّة 6.5 درجات في الإكوادور (فيديو)

ضرب زلزال بشدّة 6.5 درجات على سلّم ريجتر سواحل الإكوادر مساء السبت، حسب ما رصده المعهد المحلي للجيوفيزياء.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل مقاطع فيديو، تظهر لحظة وقوع الزلزال من أماكن عامة في البلاد، على غرار مدينة كوينكا السياحية.

وتقع الإكوادور على حلقة النار في المحيط الهادي، ما يجعلها عرضة للزلازل والنشاط البركاني أيضا. وقد شهدت عام 2016، زلزالا عنيفا تجاوزت شدّته 7 درجات، حيث أودى بحياة 77 شخصا.

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