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زلزال بقوة 4.2 يضرب منطقة بركانية بإيطاليا

الشروق أونلاين
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زلزال بقوة 4.2 يضرب منطقة بركانية بإيطاليا

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة حقلاً بركانياً قرب مدينة نابولي الإيطالية في وقت مبكر من صباح الأربعاء، في أقوى هزة أرضية في تلك المنطقة منذ نحو أربعة عقود.

وأفاد المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين، بأن الزلزال، وقع في الساعة 3:35 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وذكرت إدارة الحماية المدنية الإيطالية في بيان أن السكان شعروا بالزلزال لكن استناداً إلى الفحوص الأولية، لم تَرد تقارير عن أضرار حتى الآن.”

وتخضع حقول فليجرين، وهي منطقة بركانية تقع على المشارف الغربية لنابولي، للمراقبة المستمرة بسبب خطر حدوث زلزال أو ثوران بركاني.

وقال ماورو دي فيتو، مدير مرصد فيزوف، إن “ديناميكيات حقول فليغرين تتم مراقبتها باستمرار من قبل شبكات المراقبة التابعة لمرصد فيزوف، على اتصال وثيق مع إدارة الحماية المدنية”.

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