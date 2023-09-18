زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب إيطاليا

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة شمال إيطاليا، صباح الاثنين، فيما قالت السلطات المحلية إنه لم يتسبب في أضرار جسيمة.

وذكر المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين أن مركز الزلزال كان بالقرب من مارادي، التي تبعد نحو 70 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من فلورنسا، وعلى عمق 8.4 كيلومتر، ووقع الساعة 5:10 صباحا، بعد بعض الهزات الأصغر حجما.

وأشار المعهد إلى أن المنطقة معرضة بشدة لخطر الزلازل، مشيرا على وجه الخصوص إلى الزلازل التي ضربت موغيلو عام 1919، والتي كانت واحدة من أقوى الزلازل التي ضربت إيطاليا في القرن العشرين.

وقال فريق الإنقاذ من الحرائق في إيطاليا إنه تلقى بعض المكالمات من السكان القلقين، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات حتى الآن.