-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول

الشروق أونلاين
  • 940
  • 0
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أن زلزالاً بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب بحر مرمرة، وحُدد مركزه قبالة سواحل سيليفري بإسطنبول.

 وقالت وكالة “الأناضول” تبين أن الزلزال الذي شعر به سكان إسطنبول والمحافظات المحيطة بها وقع على عمق 6.92 كيلومتر.

وأعلن وزير الداخلية التركي أن إدارة الكوارث التركية بدأت، مع الجهات التركية المختصة، مسحاً ميدانياً لمتابعة آثار الزلزال.

ومن جهتها أعلنت “آفاد” عن وقوع هزتين ارتداديتين بقوة 4.4 درجة و4.9 درجة قبالة سواحل بويوك تَشَكْمَجَة شمال إسطنبول.

وحذرت الهيئة المواطنين من الدخول للمباني المتضررة من الزلزال أو التواجد في محيطها.

من جهته علّق الرئيس التركي رجت طيب أردوغان قائلاً: “أتمنى السلامة لمواطنينا ونتابع التطورات عن كثب”.

مقالات ذات صلة
الأردن يعلن حظر “جماعة الإخوان المسلمين”

الأردن يعلن حظر “جماعة الإخوان المسلمين”

شباب المغرب يغرقون في المخدرات والكوكايين

شباب المغرب يغرقون في المخدرات والكوكايين

حج 2025.. غرامة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر بانتظار هذه الفئة

حج 2025.. غرامة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر بانتظار هذه الفئة

“نتوقع من واشنطن احترام قرارات الأمم المتحدة”

“نتوقع من واشنطن احترام قرارات الأمم المتحدة”

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جولة عربية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جولة عربية

الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد