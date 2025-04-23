زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أن زلزالاً بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب بحر مرمرة، وحُدد مركزه قبالة سواحل سيليفري بإسطنبول.

وقالت وكالة “الأناضول” تبين أن الزلزال الذي شعر به سكان إسطنبول والمحافظات المحيطة بها وقع على عمق 6.92 كيلومتر.

#عاجل| “آفاد” التركية: زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب منطقة سيليفري شمال إسطنبول عند الساعة 12:49 بالتوقيت المحلي — Anadolu العربية (@aa_arabic) April 23, 2025

وأعلن وزير الداخلية التركي أن إدارة الكوارث التركية بدأت، مع الجهات التركية المختصة، مسحاً ميدانياً لمتابعة آثار الزلزال.

ومن جهتها أعلنت “آفاد” عن وقوع هزتين ارتداديتين بقوة 4.4 درجة و4.9 درجة قبالة سواحل بويوك تَشَكْمَجَة شمال إسطنبول.

وحذرت الهيئة المواطنين من الدخول للمباني المتضررة من الزلزال أو التواجد في محيطها.

من جهته علّق الرئيس التركي رجت طيب أردوغان قائلاً: “أتمنى السلامة لمواطنينا ونتابع التطورات عن كثب”.