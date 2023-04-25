زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب الثلاثاء، زلزال بقوة 7.1 درجات قبالة سواحل سومطرة في إندونيسيا، حسبما أفادت به الوكالة الجيولوجية الأمريكية.

وأوضح ذات المصدر، أن الزلزال وقع في حدود الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي (الاثنين عند الساعة 20.00 بتوقيت غرينيتش)، قرب سواحل جزر مينتاوي على عمق 15.5 كيلومترا. ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة.

وأرغم السكان إلى اللجوء إلى المرتفعات قبل أن يرفع الإنذار باحتمال حصول تسونامي. حيث أبقت التحذير مدة ساعتين تقريبا بعدما أعلنت في البداية أن قوة الزلزال أكبر.

وأُلغي بعد ذلك التحذير الذي طالب السلطات المحلية بسرعة توجيه سكان المنطقة التي ضربها الزلزال بالابتعاد عن الشواطئ.