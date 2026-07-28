زلزال بقوة 7.1 يهز اليابان.. وتحذيرات من تسونامي

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، جنوب اليابان، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إصدار تحذير من احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بارتفاع يصل إلى متر واحد عقب الزلزال، قبل أن تعلن لاحقًا رفع التحذير بعد عدم رصد أي نشاط غير طبيعي في البحر.

وأوضحت الوكالة أن الزلزال، الذي وقع مركزه في محافظة كوماموتو بجزيرة كيوشو، سجل أعلى مستوى على مقياس “شيندو” الياباني لقياس شدة الهزات الأرضية، ما يعكس قوة الاهتزازات التي شعر بها السكان.

وعلى إثر الزلزال، أصدرت الحكومة اليابانية تحذيرات طارئة شملت محافظات كوماموتو وناغازاكي وكاغوشيما وفوكوكا وساغا وأويتا وميازاكي، داعية السكان إلى توخي الحذر ومتابعة تعليمات السلطات.

وأعلنت شركة “كيوشو” للطاقة الكهربائية انقطاع التيار عن نحو 40 ألف منزل، فيما أوقفت شركة “جيه آر كيوشو” خدمات السكك الحديدية، بما في ذلك القطارات فائقة السرعة، كإجراء احترازي.

كما تأثرت المنطقة التي تضم مصانع لعدد من كبرى الشركات العالمية، بينها “سوني” وشركة “تي إس إم سي” التايوانية المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات، حيث أكدت سوني أنها تقيّم آثار الزلزال على منشآتها، بينما لم تصدر “تي إس إم سي” تعليقًا فوريًا.

من جهتها، أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تسجيل عدة إصابات، إلى جانب انهيار مبانٍ واندلاع حرائق وانقطاع الكهرباء وتضرر طرق وجسور في بعض المناطق، مؤكدة أن السلطات تواصل تقييم حجم الخسائر.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) أن أحد المستشفيات في محافظة كوماموتو استقبل أكثر من 50 مصابًا جراء الزلزال.

وفي المقابل، طمأنت الهيئة اليابانية المشرفة على القطاع النووي الرأي العام، مؤكدة عدم تسجيل أي اختلالات في المنشآت النووية حتى الآن، فيما أفادت شركة الكهرباء المحلية بأن المفاعلات النووية الثلاثة الواقعة في المنطقة تواصل العمل بصورة طبيعية.

وتواصل السلطات اليابانية عمليات المسح الميداني لتقييم الأضرار والتأكد من سلامة البنية التحتية، وسط دعوات للمواطنين إلى توخي الحذر تحسبًا لأي هزات ارتدادية محتملة.