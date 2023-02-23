زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب أجزاء من الصين وطاجيكستان

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة طاجيكستان بالقرب من الحدود مع منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين، وفقاً للمركز الصيني لرصد الزلازل.

وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية فقد تم تسجيل الهزة صباح الخميس على الساعة 8:37 صباحاً بالتوقيت المحلي (0:37 بتوقيت جرينتش).

ولم يتم الإبلاغ عن أي دمار أو إصابات بين السكان حتى الآن.

وقالت وسائل إعلام صينية رسمية إنه تم تسجيل هزة بقوة 7.3 درجات في إقليم شينجيانغ قرب الحدود مع طاجيكستان، ولم ترد بعدُ أنباء عن وقوع أضرار.

بدوره ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن مركز هذا الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع طاجيكستان، وشعر به السكان في مدينتي كاشغر وأرتش بالجانب الغربي من إقليم شينجيانغ.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجات، مشيرة إلى أنّ مركزه يقع في عمق أكثر من 20 كيلومترا.

وأضافت أن تقديراتها تشير إلى أن “عددا ضئيلا إلى معدوم من السكان” معرّضون لانهيارات أرضية جراء هذا الزلزال.

وحددت هذه الهيئة مركز الزلزال في غورنو-بادخشان، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي وتقع شرق طاجيكستان على الحدود مع كل من أفغانستان والصين، مشيرة إلى وقوع هزّة ارتدادية بلغت قوّتها 5.0 درجات، بحسب المصدر نفسه.

وكان زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين 6 فيفري الجاري.

فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان وفلسطين والعراق ومصر.

وضرب زلزال قوته 7.8 درجات وفق مقياس ريختر جنوبي شرقي تركيا وشمالي سوريا، ويعدّ بين أقوى الزلازل منذ عام 1939، وفقاً لتصريحات رسمية تركية.

وتلاه خلال الأيام الأخيرة عدد كبير من الهزات الارتدادية في عددٍ من محافظات البلاد والدول المجاورة.