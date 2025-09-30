زلزال بقوة 7.5 درجات.. الحماية المدنية تُجري تمرينا افتراضيا

وزير التعليم العالي في زيارة إلى المستشفى

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق تمرين تطبيقي يتمثل في محاكاة زلزال ضرب منطقة افتراضية.

وأوضحت الحماية في بيان لها أن هذا التمرين التمثيلي يندرج ضمن التحضيرات المتعلقة بإعادة تصنيف فريق البحث والإنقاذ في الأماكن الحضرية الجزائرية، والمقررة لسنة 2026.

وبدأ التمرين في حدود الساعة السابعة صباحاً، وتمثل في زلزال وهمي بقوة 7.5 درجات على سلم ريشتر، ضرب المنطقة الافتراضية المسماة “إيكوزيوم”، مخلفاً أضراراً مادية وبشرية.

وشارك في المناورة إطارات من المديرية العامة للحماية المدنية إلى جانب فريق البحث والإنقاذ (HUSAR.ALG) التابع للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، وذلك تحت إشراف ومراقبة اللجنة المكلفة بعملية التصنيف.

ويجري التمرين على ثلاثة مواقع مخصصة للمناورات، تحاكي وقائع المدينة الافتراضية المتضررة، وهي: حي الحميز، دار البيضاء، وبلدية براقي. يضيف المصدر ذاته.

يُذكر أن التمرين سيتواصل إلى غاية يوم الأربعاء في إطار متابعة إجراءات التصنيف.