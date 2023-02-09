زلزال تركيا: الغاني كريستيان أتسو لا يزال مفقودا

لم يتمكن نادي هاتاي سبور التركي لكرة القدم، حتى الآن من تحديد مكان نجمه الغاني كريستيان أتسو، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وكتب نانا سيشري وكيل أعمال أتسو على صفحته في “تويتر”: ردا على أنباء النادي بأن أتسو تم إنقاذه فإننا لم نستطع بعد من تأكيد المعلومة أو حتى معرفة أي شيء بخصوصه، وكما تعلمون أنه وقت صعب لعائلته ونعمل جاهدين لمعرفة موقعه.

من جهتها أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن الغاني أتسو، وحسب مدربه ووكيله أعماله، لا يزال مفقودان ولم يتم العثور عليه.

وكان الإتحاد الغاني لكرة القدم، والسفارة الغانية في تركيا، قد أكدا الثلاثاء الماضي، أن اللاعب تم العثور عليه حيا تحت الأنقاض وأضافا أنه تم نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاج.

تضارب الأنباء حول مصير اللاعب الغاني المفقود في زلزال تركيا

وكانت تقاير تقارير إعلامية قد أكدت الثلاثاء، العثور على الغاني كريستيان أتسو لاعب فريق هاتاي سبور حيا، بعد أن كان ضمن العالقين تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين، في وقت نفت تقارير أخرى، العثور على اللاعب الغاني.

وكشفت صحيفة “أبولا” البرتغالية أن اللاعب عثر عليه مصابا بقدمه اليمنى ويعاني من صعوبات في التنفس ونقل مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على زميليه في الفريق أونور إرغون وبوراك أوكسوز، فيما تمكن زميلهم كريم أليشي من الخروج وحده والنجاة بحياته .

من جهتها قالت “ديلي ميل” البريطانية، أن زميلا للاعب الغاني، في نادي هاتاي سبور، نفى الأخبار التي أكدت العثور على كريستيان أتسو.

هذا، وأكد الإتحاد الغاني لكرة القدم، العثور على لاعب فريق هاتاي سبور حيا، وأنه يتلقى العلاج اللازم.

وقال الإتحاد الغاني على صفحته الرسمية: ” تلقينا أنباء سارة، حيث تم إنقاذ اللاعب كريستيان أتسو، من تحت الأنقاض وهو يتلقى العلاج.

وسبق لأتسو اللعب لأندية بورتو البرتغالي وتشلسي وإيفرتون وبورنموث ونيوكاسل يونايتد في إنجلترا، والرائد السعودي قبل الانتقال إلى هاتاي سبور بداية الموسم الجاري.

لاعب غاني مفقود بسبب زلزال تركيا

أكدت تقارير إعلامية تركية، أن لاعب نادي “هاتايا سبور”، الدولي الغاني كريستيان أتسو، لا يزال مفقودا، بعد الزلزال الذي ضرب تركيا.

وأضافت التقارير أن المدير الرياضي لنادي هاتايا سبور “تانر سافوت”، ولاعب الفريق الدولي الغاني “كريستيان أتسو” مازالوا لحد الآن مفقودين، ولم يتم العثور عليهما تحت الأنقاض، في وقت لا تزال فيه عملية البحث مستمرة.

ووجه الحارس التركي المخضرم “فولكان ديميرال” و مدرب “هاتايا سبور” الحالين نداء إغاثة لإنقاذ لاعبيه، والعاملين بالفريق وبعض الإداريين المتواجدين تحت الأنقاض، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، فجر الاثنين.