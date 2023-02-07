زلزال تركيا: فريق الإنقاذ الجزائري يعمل على إخراج فتاة من تحت الردوم في أديامان

يعمل فريق البحث والإنقاذ الجزائري الموجّه إلى تركيا، على إنقاذ فتاة من تحت الردوم، بمنطقة أديامان التركية المنكوبة على إثر الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد.

وقالت الحماية المدنية في بيان يوم الثلاثاء، إن عملية الإنقاذ جارية، بعدما تم تحديد موقع الفتاة في ركام المنازل المنهارة بأديامان الواقعة جنوبي تركيا.

من جهة أخرى، عقد فريق الإنقاذ الجزائري الموجّه إلى سوريا صباح الثلاثاء، اجتماع عمل مع السلطات المحلية لمدينة حلب. حيث تمّ اختيار مكان مركز القيادة التابع للفريق، وتزويد عناصره بمعلومات حول المناطق المنكوبة.

وأسفر الزلزال العنيف الذي هزّ جنوبي تركيا فجر الإثنين، عن مقتل 3549 شخصا في تركيا، و812 شخصا في سوريا، حسب مصادر رسمية في البلدين.