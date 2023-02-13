زلزال تركيا وسوريا: أكثر من 35 ألف قتيل والأمم المتحدة تتوقع أرقام مرعبة

ارتفع تعداد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الإثنين، إلى أكثر من 35 ألف قتيلا، حسب أرقام رسمية غير نهائية، فيما توقعت الأمم المتحدة تضاعف هذه الحصيلة.

حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب #تركيا وسوريا ترتفع إلى 35,225 قتيلا، بحسب آخر تعداد رسمي نقلته وكالة فرانس برس.

هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد) قالت إن الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات خلف 31,634 قتيلا في جنوب تركيا، فيما أحصت السلطات 3581 قتيلا في سوريا.

وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، قد توقع أن “تتضاعف” هذه الحصيلة.

وتواصل فرق الإنقاذ جهود البحث عن ناجين تحت ركام البنايات المنهارة جراء الزلزال بتركيا وسوريا، بمشاركة فريقين من الحماية المدنية الجزائرية.

منظمة الصحة العالمية: حصيلة ضحايا الزلزال قد تكون أعلى بـ8 مرات

وقالت منظمة الصحة العالمية قبل أيام، إنها تتوقع أن تكون حصيلة قتلى الزلزال المدمّر “أعلى بثمان مرات من الأرقام التي يتمّ الإعلان عليها كحصيلة أولية”.

وعبّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلق المنظمة، على نحو خاص، إزاء مناطق لم ترد منها أي معلومات منذ وقوع الزلزال.

ووقع الزلزال العنيف عند الساعة 4:17 فجر الإثنين. وحدّد مركزه في منطقة بازارجيك بمحافظة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا، على مسافة 60 كلم فقط من الأراضي السورية.

وبعد ساعات قليلة عن الزلزال الأول، سجّلت هزة قوية ثانية بشدّة 7.5 درجات. تلتها عدّة هزّات ارتدادية، ما تسبّب في انهيار العشرات من المباني بكل من تركيا وسوريا.

إعلان الحداد لمدة 7 أيام في تركيا بعد الزلزال المدمّر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الإثنين، فترة حداد وطني لمدة 7 أيام، ترحّما على أرواح ضحايا الزلزال المدمّر الذي جنوب شرقي البلاد.

وقال أردوغان في بيان:”بسبب الزلازل التي حدثت في بلدنا، تمّ إعلان فترة حداد وطنية لمدة 7 أيام”. وأضاف:”سيتمّ تنكيس أعلامنا حتى غروب شمس يوم الأحد 12 فيفري”.