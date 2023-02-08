زلزال تركيا وسوريا: عدد القتلى يتجاوز عتبة 11 ألف شخص

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب الإثنين تركيا وسوريا إلى أكثر من 11 ألف، حسبما أظهرت آخر أرقام رسمية الأربعاء، فيما توقعت منظمة الصحة العالمية أن “أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى”.

ووصل عدد قتلى الزلزال في سوريا وتركيا إلى أكثر من 11200 قتيل، حسبما أظهرت أرقام رسمية نقلتها وكالة فرانس برس.

وفي تركيا، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد إلى 8574.

وفي سوريا، قال مدير المرصد السوري إن “حصيلة ضحايا الزلزال غير نهائية، نتحدث عن 2751 حتى اللحظة، وإلى الآن المعلومات المؤكدة بأن العدد يفوق 3 آلاف”.

وتواصل فرق الإنقاذ في كل من تركيا وسوريا جهود التنقيب على أمل العثور عن ناجين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الزلزال الذي ضرب بلاده من أكبر الكوارث الطبيعية في التاريخ، معلناً حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة 3 أشهر.

وكشف أن تركيا تلقت عروض مساعدة من أكثر من 70 دولة و14 منظمة، كما اتصل للتعزية والمساندة زعماء 18 دولة، موضحا أن فرق الإنقاذ التي أرسلت إلى المنطقة يتجاوز عددها 53 ألف شخص.

وبسوريا، تجاوز عدد قتلى الزلزال المدمر 2500 حسبما أفادت وسائل الإعلام الحكومية السورية وخدمة الإنقاذ في شمال غرب البلاد الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة.

وأشار الدفاع المدني، إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة لانتشالهم.

من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون حصيلة قتلى الزلزال المدمر بوسط تركيا وشمال سوريا “أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى” المنشورة.

لك، عبّر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلق المنظمة على نحو خاص إزاء مناطق لم ترد منها أي معلومات منذ وقوع الزلزال.

بدورها، قالت المسؤولة في منظمة الصحة، أديلهايد مارشانغ، إن عدد المتضررين قد يصل إلى 23 مليوناً.

ووقع الزلزال العنيف عند الساعة 4:17 فجر الإثنين. وحدّد مركزه في منطقة بازارجيك بمحافظة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا، على مسافة 60 كلم فقط من الأراضي السورية.

وبعد ساعات قليلة عن الزلزال الأول، سجّلت هزة قوية ثانية بشدّة 7.5 درجات. تلتها عدّة هزّات ارتدادية، ما تسبّب في انهيار العشرات من المباني بكل من تركيا وسوريا.

إعلان الحداد لمدة 7 أيام في تركيا بعد الزلزال المدمّر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الإثنين، فترة حداد وطني لمدة 7 أيام، ترحّما على أرواح ضحايا الزلزال المدمّر الذي جنوب شرقي البلاد.

وقال أردوغان في بيان:”بسبب الزلازل التي حدثت في بلدنا، تمّ إعلان فترة حداد وطنية لمدة 7 أيام”. وأضاف:”سيتمّ تنكيس أعلامنا حتى غروب شمس يوم الأحد 12 فيفري”.