زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا

أكدت إدارة هيئة الكوارث التركية يوم الإثنين، تسجيل زلزال جديد بشدّة 6.4 درجات على سلّم ريجتر، بمنطقة هاتاي جنوبي تركيا.

وحسب ما نقلته وكالة رويترز عن شهود عيان، فقد تسبّب زلزال هاتاي في انهيار بعض المباني بالمنطقة. كما شعر سكان كلّ من سوريا وفلسطين ولبنان والأردن بالهزّة.

وتأتي الهزّة الجديدة بعد أسبوعين على وقوع زلزال عنيف في كهرمان مرعش القريبة من هاتاي، مسفرا عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص في تركيا وسوريا.