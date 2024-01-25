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زلزال جديد في تركيا

الشروق أونلاين
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زلزال جديد في تركيا
أرشيف
زلزال في تركيا

ضرب زلزال بشدّة 5.2 درجات على مقياس ريختر يوم الخميس، ولاية ملاطية في وسط تركيا، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن الزلزال وقع عند الساعة 16:04 عصرا (14:04 بتوقيت الجزائر).

وأوضح البيان أن الزلزال وقع على عمق 13.93 كيلو متر. من دون ورود أي بلاغات حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وفجر الإثنين 6 فيفري 2023، اهتزت مناطق واسعة جنوبي تركيا وشمالي سوريا على وقع هزّة أرضية عنيفة بشدّة 7.7 درجات على سلّم ريجتر، أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى والمصابين.

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