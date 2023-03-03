زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

ضرب، فجر الجمعة، زلزال بقوة 5 درجات على مقياس سلم ريشتر، ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا، حسب ما أفادته وكالة الأناضول.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان لها، إن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 05:53 ( بتوقيت غرينتش).

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 6.95 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء “أونيكي شباط”.

وفي 6 فبراير الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.