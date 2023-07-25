زلزال جديد يضرب ولاية تركية

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالا قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب وسط تركيا، الثلاثاء، دون تسجيل أي خسائر.

وبدورها، قالت الهيئة العامة لإدارة الكوارث التركية (أفاد) إن الزلزال وقع عند الساعة 08:44 بالتوقيت المحلي (5:44 صباحا بتوقيت غرينتش) بمنطقة كوزان بولاية أضنة، حسبما نقلت وكالة أنباء “الأناضول”.

من جانبه، أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن مركز استعلامات الطوارئ “112” لم يتلقَ بعد أي بلاغات عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال الذي ضرب ولاية أضنة صباح الثلاثاء.

وأضاف عبر حسابه على تويتر، الثلاثاء، أن كافة الكوادر المعنية وعلى رأسها إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، تواصل أعمالها في الميدان منذ وقوع الزلزال.

وتقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم. وفي فبراير الماضي، أسفر زلزال هائل جنوب البلاد عن مقتل 50 ألف شخص ودمار هائل في مدن عدة.

وتسبب زلزال في إزميت على بعد حوالى 100 كلم جنوب شرق إسطنبول بمقتل 17 ألف شخص في عام 1999.