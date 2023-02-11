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زلزال سوريا.. فتاة تحت الأنقاض تحمي أختها الرضيعة بجسدها (فيديو)

الشروق أونلاين
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زلزال سوريا.. فتاة تحت الأنقاض تحمي أختها الرضيعة بجسدها (فيديو)
أرشيف
جهود الإغاثة متواصلة في سوريا

نشر الدفاع المدني السوري مقطع فيديو للحظة إخراج رضيعة من تحت الركام، بمدينة جنديرس السورية المنكوبة جراء زلزال مدمّر ضرب المنطقة فجر الإثنين الماضي.

وقالت الهيئة الناشطة في المناطق الخاضعة لسلطة المعارضة السورية، إن عناصر الإغاثة عثروا على الطفلة في حضن أختها الكبرى، التي آثرت حمايتها بجسدها تحت أنقاض البنايات المنهارة.

وأودى الزلزال بحياة 2166 شخصا في الشمال السوري، حسب حصيلة غير نهائية للدفاع المدني. في حين أحصت وزارة الصحة في حكومة دمشق 1387 وفاة في باقي الأراضي السورية.

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