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اقتصاد

زلزال عنيف يهزّ العملات المشفرة و “بيتكوين” أكبر الخاسرين

الشروق أونلاين
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زلزال عنيف يهزّ العملات المشفرة و “بيتكوين” أكبر الخاسرين

 تعرّضت العملات المشفرة وفي مقدّمتها “بيتكوين” و “إيثيريوم”، لهزات عنفية منذ دخول رسوم “ترمب” الجمركية حيّز التنفيذ، ما أدى إلى محو شبه كامل للمكاسب التي حققتها العملتان منذ فوز، دونالد ترمب، في الانتخابات الأميركية مطلع نوفمبر الماضي.

وسجّلت عملة “بتكوين” تراجعا إلى مستوى 75564 ألف دولار من ليل الأحد حتى صباح الإثنين في بورصة سنغافورة، بعد أن بلغت العملة الرقمية مستوى 105 ألف دولار، منتصف شهر ديسمبر الماضي،  وبدورها سجّلت “إيثريوم” تدهورا في قيمتها السوقية، حيث سجّلت 1469 دولاراً، لكل عملة واحدة، بعد ان سجّلت في ديسمبر الماضي مستوى 4000 دولار.

وتأتي هذه الخسائر في وقت يتشبث فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية شاملة تسببت بالفعل في محو تريليونات الدولارات من القيمة السوقية للأسهم الأميركية.

وتراجعت العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأميركية وقفز الين الياباني، في إشارة إلى تصاعد الاضطرابات في الأسواق المالية.

وتُظهر بيانات “كوين غلاس” أنه جرى تصفية مراكز شراء في العملات المشفّرة بقيمة تقارب 745 مليون دولار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى مستوى للتصفية منذ ما يقرب من ستة أسابيع، بحسب بلومبرغ.

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