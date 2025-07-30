زلزال عنيف يهزّ روسيا.. وعدة دول تترقب الخطر القادم (فيديوهات)

موجات تسونامي من المحتمل أن تجتاح نصف الكرة الهادئ

هزّ زلزال عنيف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مناطق شرقي روسيا، ما أثار هلعا في موسكو وقلقًا واسعًا في عدد من الدول، في ظل تحذيرات متصاعدة من احتمال حدوث موجات تسونامي قد تطال نصف الكرة الهادئ خلال الساعات القادمة.

وبحسب التقارير الواردة في هذا الشأن فقد ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 8.8 درجات قبالة الساحل الروسي لشبه جزيرة كامتشاتكا ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، مما أدى إلى أمواج تسونامي غمرت مناطق ساحلية في شمال جزر الكوريل.

وأُصيب عدد من الأشخاص في المنطقة الروسية، ما أثار حالة من الهلع والقلق في العديد من الدول المطلة على المحيط الهادئ، خاصة اليابان التي أصدرت أوامر بإخلاء معظم الساحل الشرقي الذي سبق ودمره زلزال قوي وتسونامي في 2011.

وأعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ في المناطق المتضررة، فيما تراقب دول أخرى تطورات الزلزال عن كثب خوفًا من موجات تسونامي محتملة قد تجتاح نصف الكرة الهادئ.

🇯🇵🇷🇺 ALÈT ENTÈNASYONAL | Apre yon gwo tranblemanntè ki frape zòn lès Larisi, Japon mete tèt li an alèt tsonami. Daprè dènye estimasyon yo, vag ki ka rive jiska 3 mèt wotè kapab frape plizyè rejyon kotyè Japonè. Otorite Japonè yo lanse apèl pou evakyasyon nan zòn ki pi ekspoze yo… pic.twitter.com/eSEcSpH1Ei — KIRIKOU NEWS (@Kirikounews) July 30, 2025

وقال حاكم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف في مقطع فيديو نشر على تلغرام: “كان زلزال اليوم خطيرًا وهو الأقوى منذ عقود”، في حين أكد معهد الأبحاث الروسي أن الزلزال هو الأعنف في المنطقة من عام 1952.

وتقع كامتشاتكا والشرق الأقصى الروسي على منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ، وهي منطقة نشطة جيولوجيًا ومعرضة للزلازل الكبرى والانفجارات البركانية.

وفي اليابان، أخلت السلطات محطة فوكوشيما النووية، بينما وصلت أولى موجات التسونامي إلى جزيرة هوكايدو بارتفاع 30 سنتيمترا، وسط تحذيرات من موجات لاحقة أكثر ارتفاعا قد تصل إلى 3 أمتار على سواحل الأرخبيل المطلة على المحيط الهادي.

ودعت هيئة الأرصاد اليابانية السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ وعدم الخروج إلى البحر حتى رفع التحذير، وأصدرت السلطات في المكسيك وإندونيسيا تحذيرات مماثلة لسكان المناطق الساحلية.

أمواج تسونامي تضرب الآن سواحل اليابان بشدة على إثر زلزال بقوة 8.8 وقع قبالة سواحل كامشاتكا شبه الجزيرة الروسية 🌊🇯🇵#اليابان #تسونامي #زلزال pic.twitter.com/OnohOQti9U — م. فاضل المالكي 🇯🇵🇸🇦 ファデル (@FadhelAlmalki) July 30, 2025

وأصدرت الولايات المتحدة بدورها تحذيرات من تسونامي على السواحل الغربية، تشمل ولايات كاليفورنيا وأوريغون وألاسكا وأرخبيل هاواي، ودعت إدارة الطوارئ في هاواي السكان إلى إخلاء المناطق الساحلية فورا، محذرة من أمواج “مدمرة”.

ويعد هذا الزلزال هو الأعنف في المنطقة منذ عام 1952، ويقع مركزه على عمق 19.3 كيلومترا، وعلى بعد نحو 136 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي شرقي روسيا، مما يثير مخاوف من تداعيات واسعة على سواحل المحيط الهادي.

وبحسب المركز الأميركي للإنذار المبكر من التسونامي فإن أمواج التسونامي تتهدد أجزاء من سواحل آلاسكا وجزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادي وكذلك سواحل روسيا واليابان “في غضون 3 ساعات”.

ويشمل التحذير كل السواحل الأميركية المطلة على المحيط الهادي، من آلاسكا إلى هاواي وكاليفورنيا، لكن خطورة أمواج التسونامي المتوقعة متفاوتة.

وفي البيرو، شددت البحرية على أنه بسبب الزلزال “صدر تحذير من تسونامي على طول ساحل البلاد”، كما أمرت السلطات الإكوادورية بـ”إخلاء احترازي” للشواطئ في أرخبيل غالاباغوس بسبب خطر تعرّضها لتسونامي جراء الزلزال.

وقالت الهيئة الوطنية للوقاية من المخاطر في بيان إنها أمرت بـ”تعليق فوري للأنشطة البحرية، بالإضافة إلى إخلاء احترازي للشواطئ والأرصفة والمناطق المنخفضة” في الأرخبيل الواقع على بُعد ألف كيلومتر من البر الرئيسي.

وفي طوكيو، حذرت السلطات اليابانية من أن أمواج مد عال يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار قد تضرب بين الساعة 01:00 والساعة 02:30 (بتوقيت غرينتش) سواحل الأرخبيل المطلة على المحيط الهادي.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن “أمواج تسونامي ستضرب المنطقة بصورة متكررة. يرجى عدم الخروج إلى البحر أو الاقتراب من الساحل حتى رفع التحذير”.

من جانبها أصدرت السلطات الصينية تحذيرا، من خطر حدوث تسونامي في مناطق عدة على سواحل البلاد الشرقية بعد زلزال بقوة 8,8 درجة وقع في المحيط الهادي قرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وقال مركز الوقاية من التسونامي في بيان “استنادا إلى آخر نتائج التحذير والتحليل، خلص مركز الوقاية من التسونامي إلى أن الزلزال تسبب بتسونامي يتوقع أن يلحق أضرارا ببعض مناطق الصين الساحلية”.

ويُعد هذا الزلزال – بقوته المتطايرة وتحذيراته التي طالت نصف الكرة الهادئ – أحد أبرز الهزات في العام حتى الآن، وهو أقوى سادس زلزال مسجل حدث في كوكب الأرض، حيث أثبت مجددًا مدى هشاشة المناطق الساحلية في العالم أمام الزلازل البحرية.

والمنطقة الآن في ترقب مع استمرار الهزات الارتدادية واحتمالات موجات أكبر، ما يعزز الحاجة للاستعداد الفوري والتنسيق البحري والدولي لمواجهة خطر محتمل خلال الأيام القادمة.