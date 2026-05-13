“زلزال” في ساحة مرسيليا.. غويري وعبدلي مرشّحان للرّحيل

ضرب ما يُشبه الزلزال ساحة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، والموسم الكروي هناك يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ويُصارع فريق مرسيليا الأمواج والرياح لِحجز مقعد في المنافسة القارية الثالثة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما كان شبه متيقّن من أنه حجز تأشيرة المسابقة الأولى والشهيرة رابطة أبطال أوروبا.

ولأنها أهدرت بطاقة رابطة أبطال أوروبا، فقد بدأ التصدّع يبرز على جدران بيت أولمبيك مرسيليا، على أن اعتبار أن الإدارة تُعوّل كثيرا على هذه المنافسة العريقة، بِسبب العائدات المالية الضخمة التي تجلبها. يقول موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي في تقرير نشره، الأربعاء. وأضاف أن الإدارة ستضطرّ إلى بيع عديد لاعبي الفريق قبل الثلاثين من جوان المقبل (مهلة وُضعت لها)، إنعاشا للخزينة التي بدأت تقترب من وصف “الخاوية على عروشها”.

ووفقا للمصدر، فإن المديرية الفرنسية للمحاسبة والتسيير قد تلجأ أيضا إلى إنزال فريق مرسيليا إلى الأقسام السفلى، في حال عدم مطابقة ميزانيته المالية لشروط اللعب في بطولة “الليغ 1” نسخة 2026-2027.

واستنادا إلى هذه الأنباء، يُرجّح أن يُغيّر اللاعبان الدوليان الجزائريان أمين غويري وحمد عبدلي الوجهة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتدي المهاجم غويري زي الأولمبيك حتى صيف 2029، نظير نفس الفصل من العام الموالي لِصانع الألعاب عبدلي. وكلاهما يبلغ من العمر 26 سنة.