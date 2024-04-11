“زلزال وطنين بالأذن”.. تحذير غريب من العالم الهولندي

خرج راصد الزلازل والفلكي الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، بتحذير جديد وغريب، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون من طنين قوي في الأذن بسبب تأثير كهرومغناطيسي على الغلاف الجوي والقشرة الأرضية.

وقال هوغربيتس على حسابه في “إكس”: “في حال فاتك ذلك، فهذه هي هندسة الكواكب الحالية. التأثير الكهرومغناطيسي قوي ويؤثر على الغلاف الجوي والقشرة الأرضية”.

وأضاف: “قد يعاني الأشخاص الحساسون من طنين أو رنين (قوي) في الأذن”.

In case you missed it, this is the current planetary geometry. The electromagnetic influence is strong and affects both our atmosphere and crust. Sensitive people may experience (strong) tinnitus (ear ringing) as well.

Detailed explanation:https://t.co/ANts7n7yWv pic.twitter.com/VdryEU4bDF — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) April 9, 2024

وأرفق هوغربيتس بالتغريدة آخر نشرة فلكية نشرها على حسابه وحساب الهيئة الفلكية التي يرأسها SSGEOS، والتي أشار فيها إلى اقترانات بالكواكب أيام 9 و10 و11 أفريل، والتي تشمل أربعة اقترانات كوكبية. و”سيكون ذلك بالغ الأهمية” بحسب تعبيره.

وقال إن الخميس (11 أفريل) فإن هناك اقترانا بين الأرض وعطارد والشمس.

وحذر من إمكانية تأثير تلك الإقترانات على القشرة الأرضية في صورة زلازل، محدداً الفترة ما بين 11 و13 من أفريل بالأخص.