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“زلزال وطنين بالأذن”.. تحذير غريب من العالم الهولندي

الشروق أونلاين
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“زلزال وطنين بالأذن”.. تحذير غريب من العالم الهولندي

خرج راصد الزلازل والفلكي الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، بتحذير جديد وغريب، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون من طنين قوي في الأذن بسبب تأثير كهرومغناطيسي على الغلاف الجوي والقشرة الأرضية.

وقال هوغربيتس على حسابه في “إكس”: “في حال فاتك ذلك، فهذه هي هندسة الكواكب الحالية. التأثير الكهرومغناطيسي قوي ويؤثر على الغلاف الجوي والقشرة الأرضية”.

وأضاف: “قد يعاني الأشخاص الحساسون من طنين أو رنين (قوي) في الأذن”.

وأرفق هوغربيتس بالتغريدة آخر نشرة فلكية نشرها على حسابه وحساب الهيئة الفلكية التي يرأسها SSGEOS، والتي أشار فيها إلى اقترانات بالكواكب أيام 9 و10 و11 أفريل، والتي تشمل أربعة اقترانات كوكبية. و”سيكون ذلك بالغ الأهمية” بحسب تعبيره.

وقال إن  الخميس (11 أفريل) فإن هناك اقترانا بين الأرض وعطارد والشمس.

وحذر من إمكانية تأثير تلك الإقترانات على القشرة الأرضية في صورة زلازل، محدداً الفترة ما بين 11 و13 من أفريل بالأخص.

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