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الجزائر

زلزال يضرب ولاية بومرداس وجدل بشأن شدته!

الشروق أونلاين
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زلزال يضرب ولاية بومرداس وجدل بشأن شدته!

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، ليل الأربعاء إلى الخميس، بالحديث عن الزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس، وأحس به سكان مناطق مجاورة.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”، فقد تم تسجيل هزة أرضية يوم 03جولية 2024 على الساعة 23سا و12د، بشدة 2.9 درجات على سلم ريشتر، وحدد مركزها بـ 7كم شمال ولاية بومرداس.

وقال نشطاء إنهم أحسوا بشدة الزلزال ويعتقدون أنها تفوق المصرح بها، كما استذكر آخرون الزلزال المدمر الذي ضرب الولاية في ماي 2003.

وفيما روج البعض لإشاعة وفاة عائلة جراء تهدم منزلهم، قالت الحماية المدنية لولاية بومرداس إنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

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