زملاء بن سبعيني يبلغون النّهائي الأوروبي

الجزائري الثالث في هذه المحطّة الختامية بعد ماجر ومحرز

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني وفريقه بوروسيا دورتموند الألماني سهرة الثلاثاء، لِنهائي منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وفاز فريق بوروسيا دورتموند على مُضيّفه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بِهدف لِصفر، في إطار إيّاب نصف النّهائي.

وكان مُمثّل الكرة الألمانية قد فاز بِالنتيجة ذاتها، في لقاء الذّهاب بِميدانه. وهي الحصيلة العامّة التي منحته بطاقة التأهّل.

وتابع المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني المواجهتَين من المدرّجات، بِداعي إصابة في الرّكبة تعرّض لها في الـ 22 من مارس الماضي، خلال مشاركته في المباراة الودّية للمنتخب الوطني أمام الزائر البوليفي، وأنهت موسمه قبل الآوان.

وتُجرى المباراة الأخيرة عن محطّة المربّع الذّهبي سهرة الأربعاء، بين ريال مدريد الإسباني والزّائر بايرن ميونيخ الألماني. مع الإشارة إلى أن مواجهة الذهاب انتهت بِنتيجة التعادل (2-2).

ويحتضن ملعب “ويمبلي” بِالعاصمة البريطانية لندن نهائي رابطة أبطال أوروبا، مساء الفاتح من جوان المقبل.

وبات رامي بن سبعيني ثالث لاعب دولي جزائري يبلغ نهائي رابطة أبطال أوروبا، بعد تتويج رابح ماجر بِلقب نسخة 1987 مع نادي بورتو البرتغالي (العربي الوحيد الذي سجّل هدفا ووزّع تمريرة حاسمة في النّهائي)، ورياض محرز مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الطبعة الماضية.