زملاء بن سبعيني يُواجهون الرّيال في النّهائي الأوروبّي

يُواجه فريق بوروسيا دورتموند الألماني منافسه نادي ريال مدريد الإسباني، في نهائي رابطة أبطال أوروبا، نسخة 2024.

واجتاز الرّيال في إيّاب نصف النّهائي سهرة الأربعاء عقبة بايرن ميونيخ، بِالفوز داخل القواعد (2-1)، عِلما أن لقاء الذّهاب بِألمانيا انتهى بِنتيجة التعادل (2-2).

ويحتضن ملعب “ويمبلي” بِالعاصمة البريطانية لندن نهائي رابطة أبطال أوروبا، بين فريقَي بوروسيا دورتموند وريال مدريد، مساء الفاتح من جوان المقبل. في أمر غير مسبوق.

وبِخصوص اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مدافع فريق بوروسيا دورتموند، فقد تعرّض لِإصابة خطيرة في الرّكبة أواخر مارس الماضي، وما زال منذ تلك الفترة يخضع للعلاج والرّاحة.