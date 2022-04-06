زملاء ماندي يكتفون بِالأهمّ أمام البايرن

فاز فريق فياريال الإسباني على ضيفه نادي بايرن ميونيخ الألماني سهرة الأربعاء، بِنتيجة هدف لِصفر.

ولُعبت هذه المباراة بِإسبانيا، لِحساب ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا. تحت إدارة حكم الساحة أنتوني تايلور من إنجلترا.

وتابع المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي أطوار مواجهة البايرن، من دكّة بدلاء فريقه فياريال الإسباني.

وتُجرى مباراة العودة بِألمانيا، سهرة الـ 12 من أفريل الحالي.

وجاءت نتائج مقابلات ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال، بِملاعب الأندية المذكورة أوّلا، على النّحو التالي:

مانشستر سيتي الإنجليزي 1 – أتليتيكو مدريد الإسباني 0

بنفيكا البرتغالي 1 – ليفربول الإنجليزي 3

فياريال الإسباني 1 – بايرن ميونيخ الألماني 0

تشيلسي الإنجليزي 1 – ريال مدريد الإسباني 3