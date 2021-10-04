زملاء وناس ضحية عبارات عنصرية في مباراة فيورنتينا

تعرض لاعبو نادي نابولي كوليبالي وفيكتور أوسيمين وزامبو أنجيسا، إلى إساءة عنصرية من طرف جماهير نادي فيورنتينا، عقب المواجهة التي جمعت الناديين أمسية الأحد.

وذكرت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن ثلاثي نابولي من ذوي البشرة السمراء استهدف من قبل جماهير نادي فيورنتينا، بعبارات عنصرية، بعد الهزيمة.

وقال كوليبالي على “تويتر” و”انستغرام”: “شتمتني الجماهير بعبارة القرد اللعين، وهذه الأمور ليس لها أي علاقة بكرة القدم”.

وطالب مدافع نادي نابولي بمعاقبو المتورطين، عندما قال: “يجب تحديد المتورطين وحرمانهم من دخول الملاعب إلى الأبد. لا مكان للعنصرية في الرياضة”.

ومن جهته نشر المهاجم النيجيري أوسيمين : “أدعوكم جميعا إلى توعية أطفالكم وأقاربكم ليعرفوا كم هو مثير للاشمئزاز أن تكره شخصا بسبب لون بشرته”.