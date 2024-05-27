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رياضة

زمنُ الصّعاليك.. المغرب تُثير الشّغب مرّة أخرى في مصر (بِالفيديو)

علي بهلولي
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زمنُ الصّعاليك.. المغرب تُثير الشّغب مرّة أخرى في مصر (بِالفيديو)
ح.م
حماقات اتحاد الكرة المغربي كثرت في انتظار الكيّ.

لم يهضم مسؤولو الكرة المغربية، الإثنين، خسارة منتخبهم الوطني لفئة الأطراف المبتورة، وأشعلوا شغبًا أسودَ عند اختتام فعّاليات المباراة النّهائية الإفريقية.

وخسرت المغرب بِنتيجة (1-2) أمام غانا، في نهائي كأس إفريقيا لفئة الأطراف المبتورة لِكرة القدم، بِالعاصمة المصرية القاهرة.

وأبدى مسؤولو الكرة المغربية تهوّرا بعد إطلاق الحكم لِصافرة النهاية، ومارسوا شغبا، عَكَسَ الحالة المُتقدّمة والمُتعفّنة من “الصّعلكة” التي بلغتها أعلى هيئة تُسيّر شؤون اللّعبة في بلاد مراكش.

وبعد “بلطجة” إدارة نادي نهضة بركان، سواء بقميص الخريطة الوهمية التي يهذي بها “المخزن” المريض، أو عنف نهائي كأس “الكاف” بِمصر. سار اتحاد الكرة المغربي لِفئة الأطراف المبتورة على هذا الدّرب المُظلم (الفيديو).

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