استفحلت ظاهرة السّطو على منازل نجوم كرة القدم في إنجلترا بِصورة لافتة، في السنوات القليلة الماضية.

وكان لاعبو أمثال رياض محرز وجاك غريليش ورحيم سترلينغ، عيّنة من نجوم كرة القدم في “البريمرليغ” الذين تعرّضوا للسّرقة، بعد أن داهم لصوص منازلهم أثناء تنظيم المقابلات الرّسمية.

ونصح حارس المرمى الدولي الإسباني دافيد رايا حامي عرين نادي أرسنال الإنجليزي، زملاءه في الوسط الرياضي، بِتربية سلالة من الكلاب يُطلق عليها تسمية “Bully XL”.

ويملك الحارس دافيد رايا كلبا من هذه الفصيلة، أنفق عليه مبلغا ماليا مُعتبرا، فضلا عن قيمة مالية أُخرى سدّدها لِشركة تعتني بِتدريب كلاب الحراسة.

ويحترف الحارس الإسباني دافيد رايا (28 سنة) بِإنجلترا منذ 12 سنة خلت، وكان زميلا للمهاجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في فريق برينتفورد، خلال موسم 2019-2020.

وفي أحدث تقرير لِصحيفة “الصن” البريطانية، فإن تربية هذا النوع من الكلاب ممنوع منذ نوفمبر الماضي، بِسبب شراستها. وفسّرت امتلاك الحارس دافيد رايا لِواحد منها، بِكونه استفاد من رخصة منحتها له السلطات الأمنية.