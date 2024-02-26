-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

زمنُ الكلابِ!

الشروق الرياضي
  • 674
  • 0
زمنُ الكلابِ!
ح.م
كلب "Bully XL".

استفحلت ظاهرة السّطو على منازل نجوم كرة القدم في إنجلترا بِصورة لافتة، في السنوات القليلة الماضية.

وكان لاعبو أمثال رياض محرز وجاك غريليش ورحيم سترلينغ، عيّنة من نجوم كرة القدم في “البريمرليغ” الذين تعرّضوا للسّرقة، بعد أن داهم لصوص منازلهم أثناء تنظيم المقابلات الرّسمية.

ونصح حارس المرمى الدولي الإسباني دافيد رايا حامي عرين نادي أرسنال الإنجليزي، زملاءه في الوسط الرياضي، بِتربية سلالة من الكلاب يُطلق عليها تسمية “Bully XL”.

ويملك الحارس دافيد رايا كلبا من هذه الفصيلة، أنفق عليه مبلغا ماليا مُعتبرا، فضلا عن قيمة مالية أُخرى سدّدها لِشركة تعتني بِتدريب كلاب الحراسة.

ويحترف الحارس الإسباني دافيد رايا (28 سنة) بِإنجلترا منذ 12 سنة خلت، وكان زميلا للمهاجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في فريق برينتفورد، خلال موسم 2019-2020.

وفي أحدث تقرير لِصحيفة “الصن” البريطانية، فإن تربية هذا النوع من الكلاب ممنوع منذ نوفمبر الماضي، بِسبب شراستها. وفسّرت امتلاك الحارس دافيد رايا لِواحد منها، بِكونه استفاد من رخصة منحتها له السلطات الأمنية.

مقالات ذات صلة
“الكاف” يستبعد الحكم المغربي رضوان جيد من قائمة الحكام الأفارقة

“الكاف” يستبعد الحكم المغربي رضوان جيد من قائمة الحكام الأفارقة

الوزير حماد يستقبل المصارع دريس مسعود والعداء إسكندر عثماني

الوزير حماد يستقبل المصارع دريس مسعود والعداء إسكندر عثماني

تقديم توقيت النّهائي الإنجليزي لِدواعٍ أمنية

تقديم توقيت النّهائي الإنجليزي لِدواعٍ أمنية

بتهمة الاعتداء على سائق.. الحكم على دولي مغربي بالسجن لسنة نافذة

بتهمة الاعتداء على سائق.. الحكم على دولي مغربي بالسجن لسنة نافذة

الإعلان عن المرشحين لجائزة لوريوس السنوية

الإعلان عن المرشحين لجائزة لوريوس السنوية

إقصاء شباب بلوزداد

إقصاء شباب بلوزداد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد