زمور: سألزم طالبي التأشيرة بـ “ضمان إجباري” بقيمة 10 ألاف أورو

كشف المرشح اليميني للرئاسيات الفرنسية إيريك زمور، أنه سيلزم طالبي التأشيرة بتقديم وديعة أو ضمان إجباري يعادل 10 ألاف أورو.

وقال المرشح اليميني في حوار لصحيفة “لوفيغارو”، الجمعة، أن برنامجه الرئاسي يحمل اقتراحا بفرض تقديم ضمان بقيمة 10 ألاف أورو لطالبي التأشيرة من البلدان التي قال عنها زمور “يأتي منها غالبية المهاجرين غير الشرعيين”.

كما أشار زمور إلى أنه سيوفر مبلغ 15 مليار أورو في ميزانية الدولة بحلول عام 2027، عبر إلغاء المساعدة الطبية الحكومية (التغطية الصحية للأجانب في وضع غير نظامي، 1 مليار يورو في الميزانية التي صوت عليها البرلمان لعام 2022).

كما أشار إلى الصندوق الوطني لعلاوات الأسرة موضحا أن إجمالي البدلات المدفوعة للأجانب يقابل “9 مليار يورو” سنويًا (رقم 2019)، دون الحد الأدنى للشيخوخة الذي يديره الصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة.