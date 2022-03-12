-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

زمور: سألزم طالبي التأشيرة بـ “ضمان إجباري” بقيمة 10 ألاف أورو

الشروق أونلاين
  • 838
  • 0
زمور: سألزم طالبي التأشيرة بـ “ضمان إجباري” بقيمة 10 ألاف أورو

كشف المرشح اليميني للرئاسيات الفرنسية إيريك زمور، أنه سيلزم طالبي التأشيرة بتقديم وديعة أو ضمان إجباري يعادل 10 ألاف أورو.

وقال المرشح اليميني في حوار لصحيفة “لوفيغارو”، الجمعة، أن برنامجه الرئاسي يحمل اقتراحا بفرض تقديم ضمان بقيمة 10 ألاف أورو لطالبي التأشيرة من البلدان التي قال عنها زمور “يأتي منها غالبية المهاجرين غير الشرعيين”.

كما أشار زمور إلى أنه سيوفر مبلغ 15 مليار أورو في ميزانية الدولة بحلول عام 2027، عبر إلغاء المساعدة الطبية الحكومية (التغطية الصحية للأجانب في وضع غير نظامي، 1 مليار يورو في الميزانية التي صوت عليها البرلمان لعام 2022).

كما أشار إلى الصندوق الوطني لعلاوات الأسرة موضحا أن إجمالي البدلات المدفوعة للأجانب يقابل “9 مليار يورو” سنويًا (رقم 2019)، دون الحد الأدنى للشيخوخة الذي يديره الصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة.

مقالات ذات صلة
القمة العربية وفلسطين.. بوريطة يغرد خارج السرب بالقاهرة!

القمة العربية وفلسطين.. بوريطة يغرد خارج السرب بالقاهرة!

صحيفة فرنسية: هذا ما سيحدث للعالم إن هاجمت روسيا كابلات الانترنت تحت البحار!

صحيفة فرنسية: هذا ما سيحدث للعالم إن هاجمت روسيا كابلات الانترنت تحت البحار!

سياسية فرنسية تدعو الفرنسيين لخفض مستوى التدفئة بـ “درجتين”

سياسية فرنسية تدعو الفرنسيين لخفض مستوى التدفئة بـ “درجتين”

كيم جونغ أون: سنطلق أقمارا صناعية لرصد تحرّكات الأمريكيين وحلفائهم

كيم جونغ أون: سنطلق أقمارا صناعية لرصد تحرّكات الأمريكيين وحلفائهم

رويترز: هربا من العقوبات.. أثرياء روس ينقلون أموالهم نحو دولة عربية

رويترز: هربا من العقوبات.. أثرياء روس ينقلون أموالهم نحو دولة عربية

“علماء المسلمين” يدين استقبال رئيس الاحتلال في تركيا

“علماء المسلمين” يدين استقبال رئيس الاحتلال في تركيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد