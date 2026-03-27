زمير يحذر الكابينيت: الجيش “سينهار على نفسه”

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، 27 مارس، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زمير، حذر خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) هذا الأسبوع من أن “الجيش الإسرائيلي سينهار على نفسه”، وذلك في ظل تعامل الجيش مع متطلبات عملياتية متزايدة ونقص حاد في القوة البشرية.

وقال زمير للوزراء: “أرفع أمامكم 10 رايات حمراء”.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن زمير قوله إن جيش الاحتلال يحتاج في الوقت الحالي “إلى قانون تجنيد، وقانون للخدمة الاحتياطية، وقانون لتمديد الخدمة الإلزامية. وقريباً، لن يكون جيش الدفاع جاهزاً لمهامه الروتينية، ولن يصمد نظام الاحتياط”.

وأثارت هذه التصريحات انتقادات من شخصيات معارضة في الاحتلال، قالت إن الحكومة لا تهتم بأمن الكيان، ودعت إلى بذل مزيد من الجهود لتجنيد المتدينين الحريديم.