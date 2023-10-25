زميل أحمد توبة: “بعد الاعتزال سأعود إلى الحقول لِمُمارسة الفلاحة”

تلقّى تكوينا جامعيا يُناسب هذا النّشاط

يفتخر اللاعب الإيطالي فيديريكو باسكيروتّو زميل الدولي الجزائري أحمد توبة في نادي ليتشي، بِأنّه تربّى في أسرة تُمارس الفلاحة.

وينشط فيديريكو باسكيروتّو (27 سنة) في منصب مدافع، وقد خاض في الموسم الحالي 8 مقابلات أساسيا، من أصل 9 مواجهات لِفريقه ليتشي في البطولة الإيطالية.

وقال فيديريكو باسكيروتّو: “بِمُجرّد ما يكون لديّ وقت فراغ، على سبيل المثال خلال العطلات والإجازات الدولية (أسبوع الفيفا)، أعود إلى المزرعة لِمساعدة والدي وإخوتي. هذا طبيعي بِالنسبة لي، هم مَن سمحوا لي بِتحقيق حلمي (الرياضي). إذا كان لا بدّ لي من تقديم المساعدة، فإنني أفعل ذلك. لقد قدّموا الكثير من التضحيات من أجلي لأكون حيث أنا اليوم”.

وأضاف مدافع فريق ليتشي: ” بِالنّسبة لي، تظلّ كرة القدم بِمثابة إجازة، إجازة طويلة. عندما أرى والدي يعمل في الحقول لِساعات طويلة، أقول لِنفسي لا يُمكني التشكّي”.

وعن مستقبله بعد اعتزال رياضة كرة القدم، يقول فيديريكو باسكيروتّو إنه سيعود إلى المزرعة، وربّما يرث الحقول والعتاد الفلاحَين، ويقتفي أثر والده. عِلما أن أسرته تُقيم بِمدينة فيرونا بِالشمال الشرقي الإيطالي.

ويتدخّل شقيقه فرانتشيسكو، ويقول في أحدث تقرير بِهذا الشّأن نشره الموقع الفرنسي “سو فوت”: “في الصّيف الماضي، وبينما ذهب بعض زملائه في الفريق (ليتشي) إلى شواطئ ميامي الأمريكية، أو إلى دبي الإماراتية للتسلّي بِالدرّاجات المائية، عاد فيديريكو إلى المزرعة حيث أمّي وأبي”.

وأشار فرانتشيسكو باسكيروتّو إلى أن شقيقه فيديريكو تلقّى تكوينا جامعيا بِمدينة بارما، له صلة بِالنشاط الفلاحي.