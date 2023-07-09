زميل بن سبعيني للحكومة البلجيكية: العالم يتّجه نحو جهنّم بِسبب الشواذ

وجّه اللاعب الدولي البلجيكي توماس مونيي انتقادات لاذعة إلى حكومة بلاده، بعد تبنّيها قانونا ينتصر لِفئة الشواذ ويدعو إلى التعدّي على الفطرة الإنسانية.

وبِانضمامه مؤخّرا إلى نادي بوروسيا دور تموند الألماني، صار المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني زميلا للبلجيكي توماس مونيي.

وينصّ القانون الجديد على أن مواطني بلجيكا يحقّ لهم تعديل الجنس والإسم، وهو ما يخدم فئة الشواذ.

ونشرت إحدى صحف بلجيكا تقريرا عن هذا القانون الجديد، فغرّد توماس مونيي في أحدث ظهور له عبر منصّة “تويتر”، وكتب مُستهجنا الأمر: “العالم يتّجه نحو جهنّم بِسُرعة فائقة”!

وأثارت هذه التغريدةُ الجدلَ، فجاءت إحدى التعليقات لِفيزيائي بلجيكي يُخاطب مونيي: “ولماذا أنت قلق إلى هذا الحدّ؟”.

فردّ عليه المدافع البلجيكي: “يبحث الشباب عن أنفسهم ويجدون في تغيير الجنس الجوابَ لِصحّتهم السيّئة. هذا باب مفتوح للعنف دون وعي، وسيزيد من تفاقم ما يُسمّى بِالحرّية في الحياة”.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 31 سنة: “الحكومة البلجيكية تُشارك مرّة أخرى بِشكل سلبي في تطوير إصلاحات، لا تُساعد في تلبية احتياجات المراهقين من المساعدة النفسية”.

واختتم توماس مونيي يقول: “الحكومة البلجيكية تسير عبر الطريق الخطأ. نحن لسنا بِصدد استلام لائحة طعام لِاختيار الطبق الذي نشتهي أكله!”.