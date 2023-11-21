-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

زميل بن سبعيني يقهر مرض السرطان

الشروق الرياضي
  • 363
  • 0
زميل بن سبعيني يقهر مرض السرطان
ح.م
شتيفان لاينر.

تماثل اللاعب الدولي النمساوي شتيفان لاينر للشفاء، بعد إصابته بِمرض سرطان الغدد الليمفاوية.

جاء ذلك استنادا إلى أحدث بيان، نشرته إدارة ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وكان المدافع لاينر (28 سنة) قد أجرى فحوصات طبّية في جويلية الماضي، أظهرت إصابته بِمرض سرطان الغدد الليمفاوية.

وبِسبب المرض، ركن لاينر إلى العلاج، ولم يلعب أيّ لقاء رسمي هذا الموسم.

وأثمر الفحص الطبي المُبكّر في التغلّب على هذا المرض، استنادا إلى البيان.

وكان المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني زميلا لِشتيفان لاينر، في فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني. حيث التحقا كلاهما بِالفريق في صيف 2019.

مقالات ذات صلة
مبابي يصل إلى الهدف رقم 300 في مسيرته الكروية

مبابي يصل إلى الهدف رقم 300 في مسيرته الكروية

هذه هي التشكيلة الأساسية للمنتخب الجزائري أمام موزمبيق

هذه هي التشكيلة الأساسية للمنتخب الجزائري أمام موزمبيق

هذا ما قاله بلماضي بعد الفوز في موزمبيق

هذا ما قاله بلماضي بعد الفوز في موزمبيق

بِالفيديو والصّور: مدرب الموزمبيق حضر إلى الجزائر وبلماضي راقبه!

بِالفيديو والصّور: مدرب الموزمبيق حضر إلى الجزائر وبلماضي راقبه!

لوكاكو يحقق إنجازا تاريخيا مع منتخب بلجيكا

لوكاكو يحقق إنجازا تاريخيا مع منتخب بلجيكا

إيطاليا تتأهل إلى نهائيات “يورو 2024” بشق الأنفس

إيطاليا تتأهل إلى نهائيات “يورو 2024” بشق الأنفس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد