زميل بن سبعيني يقهر مرض السرطان

تماثل اللاعب الدولي النمساوي شتيفان لاينر للشفاء، بعد إصابته بِمرض سرطان الغدد الليمفاوية.

جاء ذلك استنادا إلى أحدث بيان، نشرته إدارة ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وكان المدافع لاينر (28 سنة) قد أجرى فحوصات طبّية في جويلية الماضي، أظهرت إصابته بِمرض سرطان الغدد الليمفاوية.

وبِسبب المرض، ركن لاينر إلى العلاج، ولم يلعب أيّ لقاء رسمي هذا الموسم.

وأثمر الفحص الطبي المُبكّر في التغلّب على هذا المرض، استنادا إلى البيان.

وكان المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني زميلا لِشتيفان لاينر، في فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني. حيث التحقا كلاهما بِالفريق في صيف 2019.